Москва, 29 мая, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Главная задача Олимпийского комитета России (ОКР) — выстроить отношения на международной арене. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

MEDIACRAT Дмитрий Свищев

«Как мне кажется, самое важное сейчас для ОКР — это сосредоточить работу не на выстраивании внутренних взаимоотношений — с Минспортом, с Федерациями. Сейчас главная задача для ОКР — выстроить отношения на международной арене, от которых зависит успех всего российского спорта», — считает Свищев.

Причем важно, чтобы общение с представителями всех основных комиссий МОК, международных спортивных институтов, в том числе и ВАДА, происходило постоянно, в ежедневном режиме, а не налетом, от исполкома к конференциям, подчеркнул депутат.

«Только в этом случае мы будем иметь стабильные и продуктивные отношения в мировом спорте», — заявил Свищев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков был избран главой Олимпийского комитета России (ОКР), опередив с большим преимуществом по итогам голосования другого кандидата, четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Александр Жуков стал почетным президентом ОКР.