Днепропетровск, Украина, 29 мая, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Мэр Днепропетровска Борис Филатов распорядился остановить ремонт дороги на одной из улиц города, чтобы проучить горожан. 28 мая он опубликовал соответствующую запись в социальной сети Facebook.

Вацлав Павлишак. Казацкий подарок (Казак с поклоном отдаёт шляхтичу пленного). 1885 г

По словам чиновника, он не виноват в ужасном состоянии дорог города, а митинг граждан, перекрывших улицу Солончаковую с целью принудить мэрию отремонтировать дорогу, носит заказной характер.

«Уважаемые земляки. <…>Я принял политическое решение остановить ремонт улицы Солончаковой. Вы можете проклинать меня в интернете, жаловаться прессе, пикетировать горисполком и даже на следующих выборах голосовать против Филатова, но ровно в ту минуту, когда вы перекрываете улицу и, особенно, не пропускаете «скорые», то разговор с вами будет окончен. Я не поддамся на шантаж, и если кто-то думает, что он будет выбивать из мэрии себе ремонты/дороги/трубы/крыши перекрытием улиц, то он глубоко ошибается. Ездите теперь по ямам», — заявил Филатов на своей странице Facebook.

Мэр также заявил, что в августе может передумать, если недовольные граждане будут себя хорошо вести.

Напомним, Борис Филатов прославился в 2014 году людоедскими высказываниями в адрес крымчан, восставших против незаконного режима в Киеве:

«На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставлении русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом», — писал политик в социальных сетях.