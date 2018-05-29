Володин: В бюджете 2018 года выделяются допсредства для регионов
Москва, 29 мая, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Правительство в поправках к федеральному бюджету 2018 года перераспределяет часть средств на финансирование важных для регионов РФ направлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Правительство ранее внесло законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2018 год. В частности, чиновники улучшают прогноз социально-экономического развития страны. Так, цена одного барреля нефти, по прогнозам правительства, окажется значительно выше той, на которой рассчитана госсмета, и достигнет 61,4 долларов, вместо расчетных 43,8 долларов. Курс рубля тоже укрепится и в 2018 году составит 58,6 рублей за доллар, а не 64,7 рублей за доллар, как предполагалось ранее.
За счет этого доходы в федеральный бюджет 2018 года окажутся выше на 1 815,1 млрд рублей и федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Ранее предполагалось, что дефицит госсметы составит порядка 1 271,4 млрд рублей или 1,3% к ВВП. При этом правительство также предлагает увеличить объем расходов на 61,9 млрд рублей и перераспределить порядка 162,8 миллиардов рублей, уже заложенных в бюджете.
«Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ. В их числе — продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов. На эти цели предлагается направить по 2,5 млрд рублей», — объяснил Володин.
Кроме того, по его словам, правительство также выделяет средства на важные для регионов объекты инфраструктуры.
«На 2,9 млрд рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок — в связи с ростом цен на вакцины такая поддержка необходима. А также направить 740 млн рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации», — отметил спикер Госдумы.