Москва, 29 мая, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Правительство в поправках к федеральному бюджету 2018 года перераспределяет часть средств на финансирование важных для регионов РФ направлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Правительство ранее внесло законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2018 год. В частности, чиновники улучшают прогноз социально-экономического развития страны. Так, цена одного барреля нефти, по прогнозам правительства, окажется значительно выше той, на которой рассчитана госсмета, и достигнет 61,4 долларов, вместо расчетных 43,8 долларов. Курс рубля тоже укрепится и в 2018 году составит 58,6 рублей за доллар, а не 64,7 рублей за доллар, как предполагалось ранее.

За счет этого доходы в федеральный бюджет 2018 года окажутся выше на 1 815,1 млрд рублей и федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Ранее предполагалось, что дефицит госсметы составит порядка 1 271,4 млрд рублей или 1,3% к ВВП. При этом правительство также предлагает увеличить объем расходов на 61,9 млрд рублей и перераспределить порядка 162,8 миллиардов рублей, уже заложенных в бюджете.

«Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ. В их числе — продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов. На эти цели предлагается направить по 2,5 млрд рублей», — объяснил Володин.

Кроме того, по его словам, правительство также выделяет средства на важные для регионов объекты инфраструктуры.

«На 2,9 млрд рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок — в связи с ростом цен на вакцины такая поддержка необходима. А также направить 740 млн рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации», — отметил спикер Госдумы.