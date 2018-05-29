Тбилиси, 29 мая, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В Грузии разработан законопроект, направленный на ужесточение санкций за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщает 29 мая издание «Грузия Online» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Натию Мезвришвили.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

По её словам, незаконное приобретение и хранение оружия будет наказываться лишением свободы на срок от трех до шести лет, ношение оружия — на срок от четырех до семи лет. Мезвришвили отметила, что поправки в Уголовный кодекс необходимы в связи с участившимся случаями преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Грузии было зарегистрировано 37 944 преступления, что на 5,4% больше, чем в 2016 году. Показатель раскрываемости преступлений уменьшился с 57,4% в 2016 году до 53,2% в 2017 году.