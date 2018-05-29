Бамако, 29 мая, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом к миротворцам в Мали, 29 мая передает агентство Associated Press.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Гуттериш примет участие в церемонии в память о погибших бойцах «самой кровавой» миссии ООН в мире — ежегодно в Мали погибают десятки сотрудников ООН, в 2017 году миссия потеряла убитыми 21 миротворца и семерых гражданских служащих.

Также сообщается, что Гутерриш провел переговоры с президентом Ибрагимом Бубакаром Кейта и другими официальными лицами Мали.

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