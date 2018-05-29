Тбилиси, 29 мая, 2018, 19:49 — ИА Регнум. На рассмотрение в парламент Грузии поступил проект поправок в закон «О гражданстве», который предлагает ограничить полномочия президента страны в части присвоения или прекращения гражданства, сообщает 29 мая «Sputnik Грузия».

Georgian patriot Грузинский паспорт

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что изменения необходимы для приведения действующего законодательства в соответствие с конституционными поправками.

Согласно новой конституции грузинское гражданство будет сохранено в случае получения паспорта второй страны. В случае принятия поправок окончательное решение о гражданстве будет выносить не президент, а комиссия по вопросам гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта парламент Грузии принял поправки в конституцию. 3 апреля закон подписал президент страны Георгий Маргвелашвили. Рекомендации по изменению основного закона Грузии дала Венецианская комиссия Совета Европы.