Москва, 29 мая, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Поправки в федеральный бюджет 2018−2020 годов и улучшение прогнозов социально-экономического развития страны говорят о том, что рост экономики РФ продолжается. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет 2018−2020 годов. Чиновники улучшили прогноз по экономическому развитию страны. Так, за счет роста цен на сырье в 2018 году правительство улучшает прогноз по стоимости барреля нефти — по мнению чиновников, она составит порядка 61,4 доллара. Для сравнения, текущая федеральная смета рассчитана исходя из цены одного барреля в 43,8 доллара. За счет этого правительство прогнозирует и укрепление курса рубля — по расчетам, в 2018 году он составит 58,6 рубля за доллар, а не 64,7 рубля за доллар, как предполагалось ранее. Таким образом, по расчетам правительства, общий объем доходов, которые поступят в госказну, в 2018 году окажется на 1 815,1 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. При этом большая часть из них — 1 755,3 млрд рублей — составит рост нефтегазовых доходов.

«В данном законопроекте правительство фиксирует уровень инфляции ниже 4%, которые ранее были заложены в трехлетнем бюджете. На 2,2 процентных пункта увеличивается показатель реальной заработной платы населения. Это говорит о положительной динамике развития экономики России», — сказал Володин, комментируя поправки правительства.

По его словам, за счет роста доходов правительство также увеличивает и расходы госказны на 61, 9 млрд рублей. Кроме того, в новом варианте госсметы также предлагается перераспределить порядка 162,8 млрд рублей, уже заложенных в бюджете.

«В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей», — подчеркнул спикер Госдумы.

В частности, отметил он, правительство предлагает поддержать российских автомобилестроителей и выделить им субсидии на сумму 36,4 млрд рублей. Кроме того, порядка 5 млрд рублей правительство направит на поддержку сельского хозяйства — они уйдут на докапитализацию Россельхозбанка.