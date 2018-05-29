Астана, 29 мая, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана временно приостановил лицензию «Эксимбанка» на прием новых депозитов и открытие счетов физических лиц, сообщили 29 мая в пресс-службе финансового регулятора республики.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Действие лицензии приостановлено до 29 августа 2018 года. Причиной санкционных мер Нацбанка стало несоблюдение финансовой организации банковского законодательства республики.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2018 года объем депозитов физических лиц в «Эксимбанке» составил 267 млн тенге (50,68 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Национальный банк Казахстана отозвал на три месяца лицензию на открытие депозитов и счетов физических лиц «Банка Астаны», который также нарушил банковское законодательство.