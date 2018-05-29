Пермь, 29 мая, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Пермском крае двое заключенных стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По данным силовиков, экстремистскую ячейку создали уроженцы Дагестана и Узбекистана. Первый отбывает наказание за преступления террористической направленности — приговорён к 15 годам, второй — за незаконный оборот наркотических средств.

Задержанные подореваемые, по данным силового ведомства, пытались вовлечь других заключённых в террористические организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещенные в Российской Федерации. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим эпизодам.