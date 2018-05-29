Газа, Палестина, 29 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Согласно заявлению министерства образования Палестины, одна из ракет, выпущенных ВВС Израиля по сектору Газа, повредила здание школы, 29 мая передает агентство Reuters.

(сс) Free-Photos Летит к цели

Военные Израиля заявляют об уничтожении более 30 объектов ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Неизвестно, какое количество ракет попало по гражданским объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая ВВС Израиля совершили авианалет в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории ракетами ХАМАС. Ранее армия Израиля сообщила о 25 ракетных пусках, большая часть из которых была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

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