Москва, 30 мая, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Мировой финансовый капитал выступает спонсором и организатором современных гибридных войн, считает действительный член Международной славянской академии Сергей Небренчин. О целях, средствах и участниках этих войн Небренчин рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Информационная война

Структуры мирового управления стремятся материализовать имеющиеся у них активы, на сегодняшний день составляющие порядка $500 трлн, необходимые условия для реализации этой цели — удержание доминирующей роли в мире.

«По общему замыслу, достичь этого можно, прежде всего, посредством установления контроля над ресурсами и рынками, коммуникациями и новыми технологиями; путем подрыва и слома национальных государств, стирания национальных границ; устранения геополитических конкурентов и неугодных правителей; радикального сокращения народонаселения и роботизации; переформатированием геополитической картины мира и установлением основ нового мирового порядка», — считает Небренчин.

На ведение гибридных войн, сочетающих применение всего арсенала инструментов воздействия «мягкой силы» и летальных, вооруженных сил и средств, требуются огромные деньги. Эти траты рассматриваются как инвестиции, решение геополитических задач с помощью которых — только одна из целей, актуальная наряду с извлечением прибыли.

«Так, в частности, мировые финансово-экономические кризисы, которые во многом носят рукотворный характер, позволяют извлекать баснословные прибыли. Гибридные операции по дестабилизации обстановки в отдельных регионах мира провоцируют бегство капитала, прежде всего, в мировые резервные валюты (доллар, евро), позволяют устранить деловых конкурентов, привести к власти угодные режимы, за малую цену приобретать активы и недвижимость и др. Эти и другие выгоды Запад извлек по итогам проведенных «цветных» революций в бывшей Югославии, Ираке, Ливии и в других странах», — говорит эксперт.

О том, кто является главными наемниками в гибридных войнах, в каких сферах проявляются такие войны и как можно им противостоять, читайте в интервью: Что такое гибридная война?

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