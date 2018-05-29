Наступивший 816-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован попытками новых атак украинскими беспилотниками и оперативно-тактическими ракетами ATACMS российских территорий. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили свои дроны на Кубань. По данным Минобороны, в ночь на 19 мая 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края. Кроме этого, девять ATACMS и один вражеский дрон дежурными средствами ПВО сбиты над территорией Крыма, информирует оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, один из беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани — без пострадавших и разрушений. Ещё один аппарат обнаружили в Кущевском районе, произошло локальное возгорание, не затронувшее территорию населённых пунктов.

Ещё три БПЛА сбиты над территорией Белгородчины. О том, что в Белгородской области после падения беспилотника загорелась кровля храма в селе Малое Городище, являющегося памятником архитектуры, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Telegram-канале он уточнил, что атака велась с помощью дрона-камикадзе, никто из мирных жителей не пострадал.

Также после падения осколков сбитого дрона в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области случился травяной пожар площадью 140 квадратных метров, получили повреждения автомобиль и окна в двух частных домов.

Тем временем непосредственно в зоне СВО штурмовики Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника. Соответствующие кадры 19 мая обнародовало Минобороны.

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По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели в зоне ответственности группировки войск «Центр» были успешно поражены.

А экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли и поразили в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ.

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Подробности — в трансляции ИА Регнум.