Бразилиа, 29 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишель Темер заявил, что протесты дальнобойщиков и нефтяников, недовольных реформами Petroleo Brasileiro и ростом цен на топливо, не приведут к госперевороту в стране, 29 мая передает агентство Reuters.

Brasil247.com Мишель Темер

В ходе выступления в рамках экономического саммита в Сан-Паулу Темер сообщил об уступках, которые должны остановить акции протеста дальнобойщиков, а также о решении правительства добиваться отмены забастовки нефтяников через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, протест дальнобойщиков, блокирующих ключевые автодороги Бразилии с 21 мая, к настоящему моменту привел к закрытию ряда аэропортов, тысяч школ и других госучреждений, перебоям с поставками продуктов питания и топлива в крупные города.

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