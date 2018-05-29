Калуга, 29 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Роботизированная ферма на 140 коров открылась сегодня, 29 мая, на базе крестьянско-фермерского хозяйства Дениса Пивкина в селе Пятницкое Бабынинского района Калужской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием овощей. В 2015 году в конкурсном отборе получило грант в размере 10 млн. рублей на развитие семейной животноводческой фермы. По проекту проведена реконструкция молочной фермы, закуплены два роботизированных модуля, технологическое оборудование. Завезено 130 голов племенного скота голштинской породы, от которого в настоящее время получено 125 телят. Общая стоимость проекта составила 85 млн рублей.

Admoblkaluga.ru На новой ферме.

На производстве установлена современная компьютеризированная система, с помощью которой контролируется состояние здоровья каждого животного и качество молока. Также завершены работы по вводу в эксплуатацию мини-цеха по переработке молока, смонтированы и запущены в работу пастеризатор сырья, оборудование для приготовления сметаны и творога, полуавтомат по фасовке молока в бутылочки.

Это уже 36-я роботизированная ферма в Калужской области.