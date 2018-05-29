Астана, 29 мая, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана планирует на три месяца запретить ввоз железнодорожным транспортом на территорию республики российского бензина, сообщает 29 мая Zakon. kz со ссылкой на соответствующий проект приказа министерства.

Топливо

Согласно документу, департаменту нефтяной промышленности министерства энергетики Казахстана поручено уведомить пограничное ведомство республики, компанию «Казахские железные дороги» и министерство национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается рост цен на топливо всех марок. Стоимость бензина превысила 40 рублей за литр почти во всех регионах страны. Глава Омской области Александр Бурков назвал цены на топливо «дикими». Особенно тяжело ситуацию переживают сельскохозяйственные производители.