Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Иван Антонов» будет отправлен из Балтийского моря к месту постоянного базирования на Черноморский флот по внутренним российским рекам, а не морем в обход Европы. Это позволит сэкономить финансовые средства и моторесурс корабля, сообщили ИА REGNUM 29 мая в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

ВМФ России Корабль ПМО «Иван Антонов»

Напомним, 25 апреля «Иван Антонов» (проект 12 700) был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Корпус корабля сделан из монолитного стеклопластика, у него более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть при поиске мин.

Как отмечают в Минобороны, переход корабля ПМО «Иван Антонов» на Черное море состоится осенью текущего года, после завершения испытаний на Балтике, и будет осуществлен внутренними водными путями — по рекам.

«Переход внутренними водными путями с использованием буксиров является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского в Черное море вокруг Европы, а также позволяет сохранить потенциал моторесурса двигательных установок корабля и существенно сократить сроки передислокации», — объяснили в пресс-службе ВМФ России.

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Корабли этого проекта являются многофункциональным и могут использоваться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей.

Водоизмещение корабля «Иван Антонов» — 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек.

Название кораблю «Иван Антонов» присвоено в честь снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России рассчитывает получить девять тральщиков нового поколения с корпусами из стеклопластика к 2027 году. Корабли проекта 12 700 должны существенно усилить потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.