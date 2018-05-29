Севастополь, 29 мая, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Правительство Севастополя недовольно итогом голосования, которое ранее предложило жителям в выборе главного официального символа города, потому что подавляющее большинство горожан проголосовали за советский вариант, а не дореволюционный герб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Городу-герою Севастополю снова хотят вернуть дореволюционный герб: жители против

«В Севастополе зачем-то озаботились выбором герба города. Голосование на сайте правительства запустили. Интересны результаты. Абсолютный лидер — нынешний герб, принятый в советские времена, на котором представлены символы двух оборон города — Памятник затопленным кораблям и Медаль «Золотая Звезда». За дореволюционный герб голосуют в 15 раз меньше», — написал на своей странице в Facebook крымский политолог Николай Кузьмин.

Местные власти не устроили такие результаты, и они решили перезапустить голосование. В частности, по информации пресс-службы правительства города, за последние сутки голоса прибавляются со скоростью до одного голоса за каждые семь секунд.

«Для того, чтобы голосование было объективным и отражало реальное мнение жителей Севастополя о том, как должны выглядеть главные символы города, принято решение перезапустить опрос с учётом авторизации с помощью учётной записи на Едином портале государственных услуг», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, заменить традиционный севастопольский герб на романовского грифона хотят с 2014 года: геральдический совет при президенте РФ рекомендовал местным законодателям восстановить «исторический герб города без вольной части», поскольку он «безупречен с точки зрения геральдической грамотности». В 2015 году депутатом Александром Ковшарём был внесён соответствующий законопроект, однако возмущение общественности сорвало инициативу.