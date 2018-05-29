Лондон, 29 мая, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть установились вблизи «прогнозируемых» отметок — стоимость барреля Brent близка к $75, барреля WTI — к $68, 29 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

После нескольких дней падения с $80 баррель Brent за 29 мая отыграл 68 центов и в настоящий момент продается по цене $75,98. Нефть марки WTI еще падает в цене, но незначительно — за день торгов цена опустилась на 65 центов, до отметки $67,23 за баррель.

Напомним, 22 мая, на фоне ожидания санкций против Ирана и Венесуэлы, нефть марки Brent достигла рекордных $80 за баррель. Однако после этого началось падение — на цену оказали влияние новости о росте запасов сырой нефти в США и ожидание повышения добычи странами ОПЕК.

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