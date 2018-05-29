Иваново, 29 мая, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма заключено между комитетом по культуре администрации города Иваново и туристической компанией «Виадук Тур» (Москва). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, документ подписан 26 мая и стал итогом промотура, который был организован городскими властями для крупнейших туристических компаний страны.

Пресс-служба администрации Иваново Встреча главы Иваново и представителей туриндустрии

Соглашение о сотрудничестве, в частности, предусматривает информационное продвижение Иваново на специализированных ресурсах, взаимодействие в развитии организованного группового и индивидуального туризма, а также обмен группами туристов, в том числе и для посещения массовых мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей и выставок.

Промотур, проведенный в этом году, стал уже вторым, который власти Иваново проводят для представителей туриндустрии. Помимо осмотра музеев, достопримечательностей, участники промотура встретились с главой города Иваново Владимиром Шарыповым. На встрече обсуждался туристический потенциал города и развитие сопутствующей инфраструктуры.

Владимир Шарыпов отметил, что текущая работа по благоустройству города также способствует повышению туристической привлекательности. В первую очередь это туристическая навигация, создание пешеходной зоны в центре города, борьба с незаконной рекламой и визуальным шумом.

«Нашему городу есть что показать. Подобные туры направлены на знакомство вас с нашим городом для того, чтобы в будущем уже вы смогли открыть Иваново жителям России», — подчеркнул мэр.

«Для меня Иваново открылся совершенно с другой стороны. Раньше Иваново в моем представлении был, скорее, промежуточным пунктом, откуда удобно уезжать и по области, и в соседние регионы. Сегодня, после проведенного для нас тура, мы видим, что сам город дает такие объекты, которые вписываются в концепцию экскурсионных туров и абсолютно точно заинтересуют. Это и музеи, и гастрономическая составляющая, и шопинг. Даже тот рекламный тур, который провели для нас, уже сам по себе может стать основой полноценного коммерческого тура и успешно продаваться», — рассказала эксперт по туризму Элла Скорик, отметив, что город может стать интересным массовому туристу.

Представители турфирм и мэрии сошлись во мнении, что следующим этапом в развитии туристического потенциала города должна стать работа над ценовой политикой местных гостиниц и подготовка достаточного количества профессиональных экскурсоводов.