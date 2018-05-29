Астана, 29 мая, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Алма-Ате численность инфицированных менингитом увеличилась до 30 человек, в связи с этим департамент охраны общественного здоровья города обратился к жителям с просьбой воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. Об этом 29 мая городской департамент сообщил на своей странице в Facebook.

Василий Поленов. Больная. 1886

В ведомстве отметили, что при посещении мечетей во время чтения намаза необходимо надевать медицинские маски и соблюдать личную гигиену. 28 мая телеканал КТК передал, что в Алма-Ате зафиксирован еще один случай заражения менингитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая председатель комитета охраны общественного здоровья Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что спад заболеваемости менингитом прогнозируется в случае установления солнечной погоды.