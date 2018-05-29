Тбилиси, 29 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Грузии ожидают визита нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который планируется на 30−31 мая. По информации пресс-службы правительства Грузии, начнется визит с официальной церемонии в администрации правительства, где армянского премьера примет грузинский коллега Георгий Квирикашвили. Состоится встреча глав правительств двух стран в формате один на один, затем в расширенном формате, после чего премьеры Грузии и Армении сделают совместные заявления.

Никол Пашинян и Георгий Квирикашвили

В рамках визита Никола Пашиняна примут председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Георгий Маргвелашвили. Вечером 30 мая в здании Тбилисского сакребуло (столичного собрания) состоится прием в связи со 100-летием провозглашения независимости Армении и учреждения Первой Армянской Республики.

Хотя в официальной информации о вопросах, которые будут обсуждаться в ходе встреч в Тбилиси, ничего не говорится, эксперты предполагают, что повестка дня визита Пашиняна будет достаточно насыщенной.

По мнению независимого эксперта Заала Анджапаридзе, несмотря на добрососедские отношения между двумя странами, у них за прошедшие годы накопилось немало нерешенных вопросов, которые, скорее всего, будут рассмотрены в ходе первого же визита.

В числе таких вопросов — торгово-экономические отношения, вопросы транзита грузов из России в Армению по территории Грузии, а также использования тех новых коридоров, которые открывает подписание Грузией и Россией контракта со швейцарской компанией и которые будут проходить не только через Верхний Ларс, но и через Абхазию и Южную Осетию.

Эксперт предполагает, что стороны не обойдут вниманием последнюю новость — о признании Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии — и обсудят вопросы конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Армения в ноябре прошлого года заключила соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, поэтому премьер Пашинян в ходе своего визита попытается заручиться поддержкой грузинских властей на этом пока неизведанном для Еревана пути и перенять богатый опыт грузинских коллег. Со своей стороны Армения предложит Грузии посредничество в продвижении ее товаров на Евразийском рынке, отметил Заал Анджапаридзе.

По его мнению, Пашинян — представитель прозападных сил и поведет страну в этом направлении.