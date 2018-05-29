ИА REGNUM

ИА REGNUM

Москва, 29 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. 1 июня в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол Изборского клуба и ИА REGNUM с участием журналистов.

Участники: В. Аверьянов (Изборский клуб), И. Бощенко (Нейромир-ТВ), М. Восканян (член оргкомитета МЭФ), Ю. Баранчик (ИА REX) и другие эксперты.

В последнее время в нашей стране проводятся чрезвычайно шумные кампании и митинги в защиту независимости мессенджеров и против введения каких-либо ограничений в сфере массовой коммуникации. Но это борьба не с источниками глобального манипулирования, а с жалкими и робкими попытками Российского государства хоть как-то защитить свой информационный суверенитет.

Чтобы понять, где корни проблемы, нужно перевести разговор из плоскости «государство против свободы автономного индивида» в плоскость «информационные монополии против суверенитета государства и прав конечного потребителя информации».

Круглый стол проводится по итогам Экспертной встречи, проведенной Изборским клубом и ИА REGNUM.

В ходе круглого стола участники предложат свои ответы по следующим темам:

есть ли пути выхода из тупиков информационной монополизации и глобализации;

какую модель информационной политики следовало бы принять России для защиты своего суверенитета и исправления сложившегося дисбаланса в сфере информации;

как избежать сговора транснациональных монополий и государств, уступающих им часть своего суверенитета, и создать пространство демонополизированной, то есть действительно свободной массовой информации.

Место проведение Круглого стола: Москва, Берсеневский переулок, 2, стр.1, офис ИА REGNUM.

Начало в 12:00.