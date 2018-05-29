Круглый стол — Информационный суверенитет и диктатура интернет-монополий
Москва, 29 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. 1 июня в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол Изборского клуба и ИА REGNUM с участием журналистов.
Участники: В. Аверьянов (Изборский клуб), И. Бощенко (Нейромир-ТВ), М. Восканян (член оргкомитета МЭФ), Ю. Баранчик (ИА REX) и другие эксперты.
В последнее время в нашей стране проводятся чрезвычайно шумные кампании и митинги в защиту независимости мессенджеров и против введения каких-либо ограничений в сфере массовой коммуникации. Но это борьба не с источниками глобального манипулирования, а с жалкими и робкими попытками Российского государства хоть как-то защитить свой информационный суверенитет.
Чтобы понять, где корни проблемы, нужно перевести разговор из плоскости «государство против свободы автономного индивида» в плоскость «информационные монополии против суверенитета государства и прав конечного потребителя информации».
Круглый стол проводится по итогам Экспертной встречи, проведенной Изборским клубом и ИА REGNUM.
В ходе круглого стола участники предложат свои ответы по следующим темам:
есть ли пути выхода из тупиков информационной монополизации и глобализации;
какую модель информационной политики следовало бы принять России для защиты своего суверенитета и исправления сложившегося дисбаланса в сфере информации;
как избежать сговора транснациональных монополий и государств, уступающих им часть своего суверенитета, и создать пространство демонополизированной, то есть действительно свободной массовой информации.
Место проведение Круглого стола: Москва, Берсеневский переулок, 2, стр.1, офис ИА REGNUM.
Начало в 12:00.