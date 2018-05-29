Тамбов, 29 мая, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Тамбове активисты ОНФ намерены добиваться приостановки действия лицензий у компаний, которые допускают нарушения при ремонте дорог. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. В ходе рейдов общественники нашли множество нарушений на дорогах, отремонтированных меньше года назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

Серьезные дефекты, например, были обнаружены на улице Астраханская в Тамбове. Здесь заездные карманы для общественного транспорта установлены ниже уровня дороги, а на асфальте уже появились трещины и щербины. При этом гарантийный срок ещё не истек, а это значит, что подрядчик, ремонтировавший дорогу, должен будет привести ее в нормативное состояние за свой счет.

«Активисты планируют обращаться в надзорные органы и требовать приостановки действия лицензий у недобросовестных подрядчиков. Надо отметить, что комитет городского хозяйства Тамбова установил гарантийный срок на ямочный ремонт. Активисты регионального отделения добивались этого с 2015 года», — сообщила пресс-служба.

Напомним, объем дорожного фонда Тамбовской области в 2017 году составил 4,1 млрд рублей. В 2018 году на ремонт дорог только в Тамбове планируют направить не менее 1,4 млрд рублей.