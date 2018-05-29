Ростов-на-Дону, 29 мая, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В аэропорту «Платов» произошло первое с момента его открытия ЧП. Авиарейс Ростов-на-Дону — Тбилиси был задержан из-за пассажира, заявившего, что у него в сумке находится бомба. Мужчина был снят с рейса, а сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели досмотр самолета.

Donland.ru Ростовский аэропорт «Платов»

«Во время посадки пассажиров один из пассажиров сообщил бортпроводнику, что в его сумке бомба. Он был незамедлительно отстранен от перелета под контролем сотрудников полиции. Необдуманное и безалаберное заявление стало причиной задержки вылета рейса в Тбилиси на 35 минут, также ожидается задержка обратного рейса», — цитирует представителя авиакомпании «Победа» РИА Новости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, связанный с введением «черных списков» авиадебоширов. Наряду с уголовной ответственностью будет предусмотрена возможность по решению компетентных органов составлять антирейтинг совершивших хулиганство на транспорте. В Воздушном кодексе будет указываться, куда направляется информация и как составляются эти списки. В Гражданском кодексе предусматривается отказ в заключении договора воздушной перевозки, то есть авиадебоширу не продадут билет на самолет.

Отказать пассажиру в продаже билета будет нельзя, если у него есть документальное подтверждение того, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, он сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, направляется на похороны члена семьи или обратно.