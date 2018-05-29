Москва, 29 мая, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Вице-президент Фонда открытой новой демократии политолог Анна Федорова прокомментировала для ИА REGNUM новые назначения в губернаторском корпусе.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Напомним, во вторник, 29 мая, временно исполняющим обязанности главы ЯНАО назначен Дмитрий Артюхов, занимавший ранее должность заместителя губернатора автономного округа. Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин при формировании нового правительства РФ в начале мая занял пост министра природных ресурсов и экологии.

Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области стал сити-менеджер Тюмени Александр Моор, сменивший на этом посту Владимира Якушева, который ранее возглавил Минстрой РФ.

«Продолжается тренд на обновление губернаторского корпуса. При этом очевидно, что новые назначенцы — это люди достаточно опытные. Несмотря на молодой возраст, в случае Дмитрия Артюхова, которому всего 30 лет, но он имеет опыт работы и в корпоративном секторе, и в государственном. Также это применимо и к бывшему сити-менеджеру Тюмени 44-летнему Александру Моору. В его случае ситуация вообще суперлогичная — он уже несколько раз выводил Тюмень в ТОП рейтинга успешных городов России, и, естественно, есть все основания ожидать, что жители его поддержат, он быстро войдет в новую колею и будет эффективным губернатором. В перспективах Дмитрия Артюхова тоже нет основания сомневаться, у меня очень позитивный прогноз на его счет», — рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова корреспонденту ИА REGNUM.

«Отдельно хочу отметить, что оба новых временно исполняющих обязанности глав регионов не закончили учебу на уровне института, они получили современное образование, современные управленческие компетенции. Дмитрий Артюхов, в частности, принимал участие в конкурсе «Лидеры России», а Александр Моор окончил курс Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ», — особо подчеркнула политолог.

«И, конечно, новые назначения — это важный сигнал для мэров городов — сигнал о том, что если вы хорошо себя покажете — неважно, в вашем или не вашем регионе, то возможна любая успешная ротация, и это очень здоровый, позитивный тренд», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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