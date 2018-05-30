Пермь, 30 мая, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Фотовыставка «Пермь как Пермь» заявила свою задачу в виде «исследования пермской идентичности через фотографию». Как легко организаторы выставки стали транслятором антироссийской пропаганды посредством «художественного» высказывания, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Антон Исаков.

Иероним Босх. Бесы

К сожалению, свинство, допущенное организаторами выставки по отношению к шествию «Бессмертного полка», уже стало визитной карточкой этого «исследования» в российских СМИ. Пермь в этом году уже печально прославилась гнусной выходкой организаторов шествия «Бессмертный полк», запретивших использование Знамени Победы в качестве символа шествия. Знамена, по абсурдному выражению организатора шествия Анны Отмаховой, «заслоняют портреты ветеранов». Зато мерзкое сопоставление, допущенное на выставке «Пермь как Пермь», возмущения организаторов не вызвало.

Мало того, оправдывая «смену» изображения шествия «Бессмертного полка» изображением «Зомби-карнавала», авторы еще и решили прикрыть свое глумление рассуждениями о классической немецкой философии. В действительности же гнусный запрет Знамени, под которым наши предки победили фашистов, и глумление над памятью участников Великой Отечественной — это патроны одной обоймы. А оружие, ими заряженное, направлено в Россию.

Читайте подробности в статье: Атака на Победу: в Перми сравнили «Бессмертный полк» с парадом зомби

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