Новороссийск, Краснодарский край, 29 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края под угрозой сноса оказалось «Колесо обозрения», открытое в парке им. Ленина менее месяца назад. Как сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе краевой прокуратуры, и при строительстве, и при эксплуатации аттракциона были допущены грубые нарушения.

(сс) Free-Photos Колесо обозрения

Проверку прокуратура начала после того, как на «Колесе обозрения», которое открылось на майские праздники, произошёл скачок напряжения, скорость его резко увеличилась. К счастью, никто из находившихся на аттракционе в этот момент не пострадал.

Итоги проверки показали: сам аттракцион был возведен индивидуальным предпринимателем самовольно, без разрешения на строительство, на муниципальной земле. Несмотря на требования управления контроля городского хозяйства, работы по установке аттракциона были продолжены. Эксплуатировалось «Колесо обозрения» также с нарушениями: в пассажирских модулях отсутствуют элементы безопасности, секции ограждения аттракциона не закреплены с поверхностью грунта, у предпринимателя нет сертификата соответствия на аттракцион.

В итоге прокуратура внесла представления директору МАУ «Парки Новороссийска», в чьем ведении находится земельный участок, и администрации Новороссийска. В суд направлено исковое заявление о демонтаже аттракциона и приведении земельного участка парка в исходное состояние. Параллельно суд уже принял обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации аттракциона.