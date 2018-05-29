Ташкент, 29 мая, 2018, 17:12 — ИА Регнум. При комитете женщин Узбекистана в Намангане и Наманганской области появились первые центры социальной адаптации женщин, подвергшихся насилию в семье, сообщает 29 мая издание «Новости Узбекистана».

(сс) 5arah Под маской добродетели

В этих учреждениях женщинам будет оказана психологическая, медицинская и юридическая помощь. Планируется, что сеть таких центров откроется по всей территории республики.

Отметим, правовые, социальные и материальные меры по защите женщин от якобы чрезмерного насилия в семьях реализуются в странах СНГ при содействии различных некоммерческих организаций и прямых рекомендаций Совета по защите прав человека ООН.

Сценарий запуска изменения семейного законодательства, которое разрушительным образом влияет на институт семьи, во всех странах СНГ примерно одинаковый. После организации работы на территории той или иной республики ряда некоммерческих неправительственных организаций, сотрудники которых прошли «правильные» курсы подготовки, в СМИ появляется информация о якобы беспрецедентно высоком уровне насилия в семьях.

Зачастую цифры завышаются в сотни и даже тысячи раз. Информационная кампания становится поводом для инициации круглых столов, форумов и конференций, которые, при участии НКО, рекомендуют от имени якобы общественности ужесточить ответственность за насилие в семье. Законодательные органы принимают законопроекты, составленные при содействии зарубежных структур, разрушая свое семейное законодательство и институт семьи на западный манер.