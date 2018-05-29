Калуга, 29 мая, 2018, 17:01 — ИА Регнум. В Калуге открылся двадцатый международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» — одно из главных музыкальных событий региона, сообщает 29 мая корреспондент ИА REGNUM. В течение пяти дней в Концертном зале Калужской областной филармонии для зрителей выступят известные гитаристы из России, Белоруссии, Аргентины, Испании, Польши, Великобритании и США

Guitarworld-kaluga.ru Участник фестиваля Дженнифер Баттен владеет титулом «Лучшей гитаристки мира»

По словам художественного руководителя фестиваля Олега Акимова, музыкальный праздник открылся мировой премьерой концерта датского гитариста Хенрика Андерсена, уже не раз выступавшего в Калуге. В этот же вечер состоялась российская премьера концерта испанского гитариста фламенко Хуана Канизареса, который он посвятил маэстро Пако Де Лусии.

29 мая на фестивале представляют фантастический проект Дмитрия Илларионова по названием «Дмитрий Илларионов и друзья. Танцы». Один из дней фестивальной программы будет посвящен 25-летию творческой деятельности титулованного гитариста Романа Мирошниченко. Будет представлен его новый альбом, который уже получил две музыкальные премии в Великобритании и США, а звёздными гостями станут экс-гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен, которая работала с ним 20 лет и участвовала в трёх его мировых турне. Калужане увидят бас-гитариста и певца Марко Мендоса, сотрудничавший с легендами рок-музыки White Snace и Thin Lizzy.

31 мая на фестивале День классики и барокко, который будет разбавлен страстной музыкой Аргентинского танго. Солисты: барочный ансамбль CANTO VIVO, дуэт братьев близнецов KATONA TWINS, названный Daily Telegraph «лучшим известным дуэтом в мире классической музыки», и один из лучших классических гитаристов мира Артем Дервоед.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 1 июня. В первый день лета в России выступит симфонический оркестр электрогитар из Испании Sinfonity Electric Guitar Orchestra. Программа концерта включает музыку от Баха и Вивальди до Прокофьева и Де Фальи.

Напомним, первый музыкальный фестиваль «Мир гитары» открылся в Калуге в 1998 году. За двадцать лет работы он стал заметным событием в зарубежных музыкальных кругах. Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных любовью к гитарному искусству. Участниками фестиваля за эти годы были музыканты из 35 стран мира, которые выступили в 245 концертах, на которых присутствовало более 90 тыс. зрителей. За 20 лет на фестивале в Калуге выступали такие именитые гитаристы как Эл Ди Меола, Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Ларри Кориэл, Томми Эммануэль, Роман Мирошниченко и многие другие.