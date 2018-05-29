Севастополь, 29 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Впервые за четыре года Заксобрание Севастополя определилось с кандидатурой на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. По итогам голосования на должность был выдвинут гендиректор ООО «Туристическо-оздоровительный комплекс им. А. В. Мокроусова» Тимофей Смирнов, являющийся членом Инвестиционного совета Крыма и членом Общественного совета при республиканском министерстве экономики. Решение принято на очередной сессии 29 мая. По информации пресс-службы Заксобрания, перед назначением кандидата депутаты приняли проект закона, регулирующий работу уполномоченного в городе.

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«На рассмотрение севастопольского парламента поступили заявления от четырёх кандидатов на должность омбудсмена. Согласно процедуре, каждый из претендентов выступил перед депутатами и ответил на их вопросы. Смирнов Тимофей Викторович набрал 13 из 20 голосов», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

«Я имею возможность наблюдать и оценивать позитивный опыт Республики Крым в направлениях развития предпринимательства, таких, как открытие Дома предпринимателей, компенсация процентных ставок по кредитам, другие программы и действия для поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Всё это крайне необходимо реализовать на территории Севастополя», — рассказал Смирнов о своем видении развития предпринимательства в регионе.

В ближайшие дни соответствующее постановление Заксобрания об определении кандидатуры и документы для согласования будут отправлены уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации.

Закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Севастополе» был принят в декабре 2016 года. В мае 2017 года депутаты провалили вопрос о назначении на эту должность общественника Ивана Комелова. В декабре 2017 года Заксобрание вернулось к теме и уведомило о начале приёма предложений кандидатур на должность бизнес-омбудсмена. После этого рассмотрение кандидатур проходило ещё дважды, но до этого дня безрезультатно.