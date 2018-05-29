Ереван, 29 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. 29 мая одновременно два депутата парламента Армении заявили о выходе из фракции большинства — Республиканской партии Армении.

Marcin Konsek / Wikimedia Commons Здание парламента Армении

Член фракции РПА Ширак Торосян заявил, что покидает ряды фракции и продолжит работу в качестве независимого парламентария. На выборах 2012 года, а также последних — 2017 года Торосян проходил в парламент по спискам РПА, но не является членом партии.

Дорогие соотечественники, учитывая несовместимость моих подходов с подходами фракции РПА к внутриполитическим процессам, а также возможное решение моей политической команды — партии «Могучая Родина» — о самостоятельном участии в предстоящих внеочередных парламентских выборах, считаю более нецелесообразным оставаться в составе фракции РПА», — говорится в его заявлении.

Другой член фракции, который одновременно является членом РПА, Артур Геворгян (зять бывшего главного полицмейстера Армении Владимира Гаспаряна) заявил о своем выходе как из фракции, так и из партии.

В командной борьбе я не считаю нравственным детальную публикацию критики, это — одно из правил политической культуры, но сейчас я не вижу ни одного существенного действия, направленного на оздоровление. Не хочу быть наблюдателем за борьбой между политической силой, составляющей большинство, и народным движением. Она неуместна, крайне опасна», — говорится в заявлении Геворгяна.

В связи с этим вице-спикер парламента, депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что краха парламентского большинства в Армении ожидать не стоит. По его словам, Ширак Торосян ушел по своему заявлению и по решению фракции, а позиция Артура Геворгяна получит оценку фракции.

Фракция РПА всё еще контролирует большинство парламента — 56 членов из 105.

Сегодня же указом президента Армении освобожден от должности первый заместитель директора службы национальной безопасности республики Карапет Давтян. Давтян занимал этот пост с августа 2016 года.