Варшава, 29 мая, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Правительственный Польский институт международных дел (PISM) выступил с осуждением планов Киевского городского совета, одобренных депутатами 17 мая сего года, о торжественном отмечании в столице 250-летия Колиивщины. Соответствующая реплика размещена на сайте института.

Arts.in.ua «Колиивщина». Олег Шупляк. 2011 год

Напомним, что Колиивщина началась 29 мая 1768 года и представляла собой восстание гайдамаков из числа православного крестьянского и казацкого населения на Правобережной Украине. Оно сопровождалось погромами и многочисленными жертвами среди мирного неправославного населения, в том числе поляков, старообрядцев, евреев и других меньшинств.

Отпраздновать юбилей этого события захотели 83 депутата Киевского городского совета. Это «решение направлено на активизацию патриотического воспитания украинской молодежи и сохранение памяти об освободительной борьбе украинского народа, а также будет способствовать формированию единства украинской нации».

Как отмечает PISM, киевские депутаты оправдывают свое голосование тем, что на Украине сейчас идут «боевые действия, направленные против «агрессоров и оккупантов», незаконно оккупирующих украинскую землю». Однако «это означает, что доминирующим на Украине историческим повествованием является ненаучное сочетание националистических и советских дискурсов, по которым нынешняя территория украинского государства была оккупирована «иностранцами».

Чествование тех, кто ответственен за массовые убийств поляков и евреев, вызывает недоумение в Польше и Израиле и может вызвать критику, заключает Польский институт международных дел. Небрежное отношение украинских политических элит к возможным последствиям такого поведения влияет на перспективы разрешения других конфликтных ситуаций и приведет к «ухудшению имиджа Украины в странах Западной Европы и США».

Напомним, что ранее Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваада) Украины осудила решение Киевского горсовета провести торжественные мероприятия в ознаменование 250-летия Колиивщины. В заявлении президиума Ваада Украины, которое привел ее председатель Йосиф Зисельс, говорилось, что горсовет планирует мероприятия, выдержанные в духе «прямолинейной героизации участников восстания украинцев против произвола польских оккупантов» для «чествования национальных героев — гайдамаков».

Однако Уманская резня, которая была лишь одним из эпизодов Колиивщины, сохранилась в еврейской национальной памяти как одно из самых ужасных событий в истории общины региона. А само восстание «сопровождалось жестоким насилием с обеих сторон и массовыми убийствами как мирного неправославного населения (католиков, греко-католиков, евреев), так и православных и старообрядцев».