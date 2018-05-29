Пензенская область, 11 марта, 2004, 13:47 — ИА Регнум. В Пензе подведены предварительные итоги работы по реализации проекта "Эффективный муниципальный заказ", сообщает корреспондент ИА REGNUM. О перспективах проекта журналистам местных СМИ рассказали первый заместитель главы администрации Пензы Владимир Анисимов, директор проекта Сергей Коннов, главный специалист по размещению муниципального заказа Алексей Храмов.

Проект, поддержанный и частично оплаченный фондом "Евразия", призван сделать распределение и расход бюджетных средств наиболее эффективным, экономичным и "прозрачным". В Пензе проект стартовал в 2002 году, и с того времени количество открытых конкурсов по муниципальному заказу выросло с 20 до 123 в год. Благодаря такой форме было сэкономлено 10 млн. рублей. А всего в 2003 г. на муниципальный заказ выставлено товаров и услуг на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Основными заказчиками выступали городские управления образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ.

По предварительным итогам, механизм муниципального заказа признан перспективным. Этот инструмент позволил не только эффективно распределять казенные деньги, но и поднимать экономику в целом, а также создать условия, которые позволили предприятиям, в том числе малого и среднего бизнеса, рационально планировать свою производственную деятельность под муниципальный заказ. В итоге, претенденты на заказ вынуждены заботиться о том, чтобы себестоимость товаров и услуг снижалась без потери качества. В перспективе планируется проводить электронные торги. Тогда, благодаря отсутствию открытого контакта претендентов на заказ, появляется возможность идти по пути понижения ставок, а не наоборот.

Пензенский опыт эффективного муниципального заказа оказался востребован более обеспеченными регионами-соседями. Пензенские специалисты комитета по экономике неоднократно приглашались на престижные межрегиональные форумы по вопросам эффективного муниципального управления.