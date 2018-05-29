Калининград, 29 мая, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Калининграде антимонопольное ведомстве постановило снять рекламу клиники пластической хирургии, поскольку девушки-модели использовали официальный флаг Российской Федерации.

Татьяна Батыршина / ИА REGNUM Спорная реклама в Калининграде накануне ЧМ-2018

Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о баннерах, установленных в центре Калининграда ООО «ВИП Клиник». С рекламной продукции смотрели две полуобнаженные девушки, держащие на уровне груди футбольные мячи с надписью «3:0 в твою пользу».

У экспертов территориального управления ФАС претензии возникли не к внешнему виду моделей, а изображению российского триколора на щеках девушек.

«Информация на рекламной конструкции содержит признаки нарушения ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе», а именно: распространения рекламы с использованием официальных государственных символов», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Как отметили в региональном управлении ФАС, спорная реклама по инициативе рекламоизготовителя уже демонтирована, поэтому дело прекращено.

Кроме того, антимонопольное ведомство выявило еще одно околофутбольное нарушение. Калининградская рыбоперерабатывающая фирма ООО «Навага» выпустила пресервы, на которых незаконно нанесена официальная символика ЧМ-2018.

Конкретно на селёдке под татарским соусом изображены белый медведь, футбольный мяч и надпись Russia 2018. Дело по обвинению «Наваги» в нарушении прав ФИФА будет рассмотрено в ближайшие дни.