Мурманск, 29 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Рекордный рост цены на мазут в Мурманской области заставил региональных депутатов просить помощи у правительства РФ. Соответствующее обращение Дмитрию Медведеву парламентарии приняли сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Отметим, что за счет сжигания мазута в Мурманской области вырабатывается более 75% тепла. Как пишет «Российская газета», еще в марте тонна мазута стоила 14,5 тысячи рублей, в середине апреля она превысила 16 тысяч рублей за тонну, а к концу апреля цена пробила «потолок» в 18 тысяч рублей. При этом предельная стоимость тонны мазута, которая установлена комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на 2018 год, составляет с учетом НДС 13,5 тысячи рублей. Уголь, за счет которого в регионе вырабатывается более 21 процента тепла, за первый квартал 2018 года тоже подорожал на 9%.

Если учесть, что в год Мурманская область потребляет 1 млн тонн мазута, то закупка топлива для следующего отопительного сезона выльется для ресурсоснабжающих организаций и бюджета Заполярья в большую проблему.

Депутаты в обращении в Дмитрию Медведеву показывают затраты и то, что это в конечном итоге приводит к нарушению соглашения с федеральным Минфином, так как это вынудит увеличивать дефицит бюджета на покрытие этих расходов. Покрытие дефицита влечёт за собой привлечение дополнительных кредитных ресурсов, что тоже будет являться нарушением соглашения.

«И в этом случае Мурманская область по-другому поступить не может. Или мы срываем отопительный период, или мы нарушаем соглашение», — сообщил спикер парламента Борис Пищулин изданию СеверПост.

То есть, по его словам, правительству РФ нужно выбрать — или жёстко регулировать цену топливного мазута, или компенсировать региону какие-то суммы, как это было до 2012 года.

Добавим, что рост цены на мазут на положении обычных граждан пока не скажется — тарифы на тепло уже утверждены. Однако в случае недостаточного субсидирования властям придется принять непопулярное решение о росте тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области на протяжении нескольких лет вынашивают планы по уходу региона от мазутной зависимости.

По мнению экспертов, выход из сложившейся ситуации может заключаться в реализации проектов по переводу мазутных, а также устаревших котельных, которые использовали принцип электроотопления в своей работе, на современные технологии, с увеличением объёма потребления электроэнергии, относительно дешёвой по сравнению с мазутом.