Воронеж, 29 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Вспышка сальмонеллёза зафиксирована в одном из детских садов Воронежа — с 30 мая учреждение закрыто на карантин, а работу детского садика теперь проверяют. В том числе и следственные органы.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Несколько случаев заболевания было зафиксировано среди воспитанников детского сада №77 в Ленинском районе города. По данным пресс-службы мэрии, сальмонеллез был диагностирован у троих детей. В детсаду объявлен 10-дневный карантин. За это время помещения будут подвергнуты санобработке. Также будет проведено служебное расследования в отношении сотрудников детсада.

Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, следственными органами по сообщениям в СМИ о вспышке заболевания начата доследственная проверка.