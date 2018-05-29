Рим, 29 мая, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Учёные нашли в Италии самое старое дерево Европы, им оказалась сосна, возраст которой составляет 1230 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Commons.wikimedia.org Сосна долговечная (Pinus longaeva)

Сосна относится к виду Гельдрейха, она находится в национальном парке Поллино и до сих пор продолжает расти. Учёные считают, что секретом её долголетия могут быть низкие температуры высокогорья, где она растёт.

Ранее самым старым деревом Европы считалась сосна того же вида, которая росла на севере Греции. Её возраст составлял 1075 лет.