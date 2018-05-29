Ярославль, 29 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. 29 мая 2018 года были названы победители конкурса Минстроя «Исторические поселения и малые города». Среди поддержанных заявок — четыре проекта из Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект Тутаева

Это Ростов, Переславль, Тутаев и Мышкин. Проекты Ростова и Тутаева одержали победу в категории «Исторические поселения», Переславль и Тутаев вошли в список победителей в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», а Мышкин — в категории «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек». Всего от Ярославской области на конкурс было подано 7 заявок. Не прошли отбор проекты Углича, Данилова и Гаврилов-Яма.

Каждый город-победитель сможет реализовать проект благоустройства, поданный на конкурс. В Ростове это комплексное благоустройство Соборной площади и улицы Каменный мост, в Переславле-Залесском — обустройство Народной площади. В Тутаеве займутся волжской набережной на правом берегу, а в Мышкине будут создавать единое благоустроенное культурно-историческое пространство.

По условиям конкурса проекты должны быть реализованы в течение двух лет. В этом году необходимо подготовить проектно-сметную документацию, в 2019-ом — провести строительные работы.

Подобный конкурс проводится в России впервые. С инициативой его проведения выступил президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений, прошедшем в январе 2018 года. Всего на конкурс было подано 455 заявок, в финальную часть попали 198 проектов, в том числе все заявки от Ярославской области. На церемонии объявления победителей стало известно, что все города, прошедшие в финальную часть конкурса, получат определенные виды поддержки.