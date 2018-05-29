Астана, 29 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Около 170 этнических казахов испытывают юридические трудности в Китае, и их судьба находится в поле зрения внешнеполитического ведомства Казахстана, сообщает 29 мая агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра иностранных дел республики Кайрата Абдрахманова.

Panoramio.com Нотариальная контора

По его словам, в переговорах с Китаем при обсуждении защиты интересов казахов препятствий не существует. В частности, в результате переговоров удалось добиться освобождения девяти из 12 граждан Казахстана, находящихся в заключении в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Пекине состоялись казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам, в ходе которых Казахстан настоятельно попросил об объективном рассмотрении уголовных дел и освобождении этнических казахов, задержанных за двойное гражданство.