Киев, 29 мая, 2018, 15:49 — ИА Регнум. По словам Авакова, он подписал с министром экономики и финансов Украины ДелфинЖени-Стефан второй этап соглашения о покупке Киевом французских вертолетов. Всего Украина закупит 55 вертолетов, а также построит для них центр технического обслуживания.

marcosbascuas76 Вертолёт Airbus Helicopters H225

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Напомним, совместный самолет планируют создать Турция и Украина. Военно-транспортный вертолет Ан-188 сможет перевозить до 300 солдат, военную технику, оборудование, контейнеры и так далее. Самолет также будет иметь возможность садиться на короткие полосы.