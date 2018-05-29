Москва, 29 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Забастовка греческих авиадиспетчеров вынудила компанию «Аэрофлот» изменить расписание рейсов на 30 мая. Сообщение об этом размещено 29 мая на сайте компании.

Летайте самолетами «Аэрофлот». Советский плакат

Время вылета двух рейсов между Москвой и Афинами изменено на более позднее. Самолет рейса SU2110 отправится из Шереметьево в афинский аэропорт Элефтериос Венизелос в 9:30 мск, а не в 8:20 мск.

Время вылета рейса SU2111 из Афин в Шереметьево перенесено на 14:20 мск с 13:30 мск.

«Пассажиры оповещаются через Call-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая «Аэрофлот» корректировал расписание полетов из-за забастовки итальянских авиадиспетчеров.