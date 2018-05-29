Ярославль, 29 мая, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Члены комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству ярославской областной думы и общественники проверили ход строительства моста через Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Участники выездной проверки

Недавно активисты проекта «Дороги Ярославля» попросили региональные власти провести ультразвуковое обследование прочности бетона строящегося моста через Которосль, так как при личном осмотре опор у них возникли сомнения в качестве работ.

Общественники предложили провести ультразвуковое обследование прочности бетона в соответствии с ГОСТ 17 624−2012. Кроме этого, у неравнодушных ярославцев возникли претензии к сварным швам поверхности проезжей части.

Депутаты областной думы и представители общественных организации провели свою проверку и осмотрели опоры моста.

«Идут работы. Визуально каких-либо нарушений мы не отметили. Сейчас взяли документацию — журналы производства работ и все остальное ‑ и специалисты ее будут смотреть. Не знаю, почему общественники жаловались. Арматура из бетона торчит там, где она должна торчать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Николай Бирук.

Подрядчики отметили, что все сварные швы конструкции проходят УЗД-контроль, о чем делается запись в журнале сварочных работ и пока замечаний по качеству сварных соединений нет. Член общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области Виктор Воробьев пояснил, что у него нет претензий к качеству работы. Заказчик отчитался, что на объекте круглосуточно ведется строительный контроль, с проверками приезжают специалисты Росавтодора и Росдортехнологии.

Специалисты из общественного совета из департамента дорожного хозяйства Ярославской области проанализируют документацию и через неделю вынесут свое экспертное заключение о ходе строительства моста.