Севастополь, 29 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Плачевное состояние севастопольских пляжей перед курортным сезоном вызывает много нареканий со стороны горожан. Об этом 28 мая на рабочем заседании заявил директор департамента города Олег Беркович, комментируя итоги опроса среди жителей города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Есть на территории пляжей мыса Хрустальный нестационарные торговые объекты в заброшенном состоянии, ржавая лестница. В районе бухты Омега торговые объекты не выдержаны в едином стиле, нет лавочек, зато много рекламы. Есть разбитые фрагменты набережной. Пирс в аварийном состоянии. Туалеты только платные, душ есть, но без воды. Но в целом мы на 90% готовы к сезону», — уточнил директор департамента, выразив надежду, что оператор вскоре устранит все пробелы.

Он также подчеркнул, что пляж в районе парка Ахматовой, который недавно благоустроили, вызывает меньше всего нареканий, но жители жалуются на отсутствие парковки и несвоевременный вывоз мусора. И в целом на многих городских пляжах нет освещения и туалета, душевых кабинок, питьевых фонтанчиков, озеленения, медпунктов, спортплощадок, лавочек и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, к моменту старта купального сезона в Севастополе прошлом году 40% городских пляжей были не готовы. В позапрошлом году к 1 июня не был готов ни один пляж.

Об этом: Купальный сезон в Севастополе стартовал: 40% пляжей не готовы