Москва, 29 мая, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Неожиданное для врачей выздоровление Скрипалей вполне объясняется тем, что вся эта история была с самого начала инсценировкой спецслужб Великобритании. Заявления британских медиков — это очередное разоблачение лжи Лондона в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

kcw1939 Мистификация

По его мнению, британские деятели очевидно готовы до последнего настаивать на своей лжи и будут продолжать возню вокруг дела Скрипалей, выдумывая какие-нибудь новые небылицы в свое оправдание.

«При этом сохраняются большие опасения за здоровье Юлии и ее отца, на которых очевидно оказано серьезное давление с целью добиться нужных для Лондона показаний. Не исключено, что речь может идти и об опасности за жизнь опасных для официальной Британии свидетелей», — считает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за данный инцидент Лондон возложил на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. Где они сейчас находятся — неизвестно, доступа родственников и сотрудников посольства РФ к ним нет.