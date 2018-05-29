Оттава, 29 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Канада расширяет зону идентификации противовоздушной обороны (ПВО), включая весь Канадский Арктический архипелаг. Решение вызвано «растущей напряженностью между Россией и Западом», сообщает Radio Canada International.

Creative-commons-images.com Экспансионистские планы

Новая зона идентификации ПВО запущена с 24 мая. Она будет способствовать повышению осведомленности о приближении воздушных судов и операциях в воздушном пространстве Канады.

«Канада по-прежнему поддерживает командование воздушно-космической обороны Северной Америки, — заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджян. — Выравнивание канадской зоны идентификации ПВО с нашим суверенным воздушным пространством и подходами к нему является еще одним выражением нашей ответственности за Арктику».

Зоны опознавания ПВО используются государствами для мониторинга и идентификации воздушных судов, приближающихся к их воздушному пространству, а также для оценки возможных угроз национальной безопасности.

В конце 1950-х годов правительства Канады и США создали линию раннего предупреждения для обнаружения входящих советских бомбардировщиков и ракет. Однако радиолокационная сеть, простирающаяся от северо-западной Аляски до восточного острова Баффин, всё еще оставляла за собой большие части канадской Арктики. Сегодня более совершенные технологии позволяют военным охватить всю территорию Канады.

Новая ПВО распространяется на несколько сотен миль от берега, что дает командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) достаточно времени, чтобы перехватить неопознанное судно, приближающееся к канадскому воздушному пространству.

По словам Тома Лоусона, экс-начальника штаба обороны воздушных сил Канады, эти меры вызваны тем, что Россия активизировала свои дальние бомбардировочные патрули по североамериканской Арктике, особенно в последнее десятилетие.

«Это заявление NORAD в адрес России. Мы не только осуществляем мониторинг с использованием самого современного оборудования, но и можем организовать перехват при приближении к канадской территории в любой части Арктики», — считает Том Лоусон.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле и мае 2018 года ПВО США фиксировали регулярные полеты российских стратегических бомбардировщиков недалеко от побережья Аляски. Для сопровождения бомбардировщиков ВВС Канады и США отправляли собственные перехватчики.

При этом представители NORAD подтверждают, что российские самолеты не были вооружены, на всем протяжении полета оставались в международном воздушном пространстве и в воздушное пространство США и Канады не попадали.