Ставрополь, 29 мая, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Ставрополе полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на местного журналиста Антона Чаблина. О возбуждении дела по итогам проведенной проверки сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю 29 мая.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Избиение

«Уголовное дело возбуждено по статье «Побои», — цитирует представителя ведомства «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

В полиции сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства нападения, а также подозреваемые в его совершении.

Нападение на Антона Чаблина было совершено вечером в субботу, 26 мая, когда он вместе с супругой шел по проспекту Карла Маркса. По данным местных СМИ, незнакомые молодые люди сначала окликнули журналиста по имени, а затем попытались ударить. От первого удара Чаблин увернулся, второй удар пришелся ему по голове. После этого нападавшие скрылись.

Сам журналист в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что не сомневается: нападение связано с его профессиональной деятельностью. По убеждению журналиста, нападавшим просто показали, «кого бить». Чаблин после нападения написал заявление в полицию — он просил возбудить дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности.