Москва, 29 мая, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Центральном банке назвали виновных в апрельской девальвации рубля. По данным ЦБ, рекордная скупка валюты была осуществлена нерезидентами, которые после введения новых санкций в отношении России начали распродавать облигации федерального займа и конвертировать полученные рубли в валюту. Высокая доля нерезидентов в российских ОФЗ это как мина замедленного действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж рубля

«Сегодня российский госдолг пользуется высоким спросом, и иностранцы активно скупают рубли, а за них покупают ОФЗ. Но завтра деньги пойдут в обратном направлении, и это неизбежно столкнет отечественную валюту в пропасть. Апрельские события являются лишь наглядным подтверждением этому.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 62 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметке 72 рубля 60 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2310 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже $76 за баррель», — пояснил эксперт.

Результат внешней политики — это сегодняшнее нарастающее санкционного давления на Россию. Новые санкции способны поставить в очередь на выбывание из российского бизнеса Олега Дерипаску, владеющего огромным количеством промышленных предприятий и электростанций в России. Под угрозой находится и Виктор Вексельберг, который фактически готов отдать часть своих активов государству. В этих условиях, каким образом правительство РФ собирается выполнять новые «майские указы» президента не совсем понятно.

«Внутренняя экономическая политика создала условия для стабильной макроэкономический ситуации. Однако за это заплачено высоким курсом доллара, который вроде бы должен стоить 50 рублей, а стоит 62 рубля. Курс евро к рублю также постепенно растет, однако гораздо умеренными темпами, связанно это с негативной динамикой валютной пары евро/доллар на международном валютном рынке Форекс», — отметил Задоя.

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