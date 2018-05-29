Ярославль, 29 мая, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» на выборах в Ярославскую областную думу седьмого созыва принял решение снять кандидатуру Павла Дыбина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото профиля со страницы в Facebook Павла Дыбина

Сегодня, 29 мая, оргкомитет получил письменное заявление от арестованного Павла Дыбина о добровольном снятии своей кандидатуры. Оно и должно было являться формальной причиной исключения депутата облдумы из списка участников праймериз.

Павел Дыбин был задержан по подозрению в совершении коммерческого подкупа. Решением Кировского районного суда он помещён под стражу на два месяца, до 22 июля. Предварительное голосование «Единой России» на территории Ярославской области должно пройти 3 июня.