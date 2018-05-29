Киев, 29 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Украина не должна критиковать Германию за позицию Берлина по строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил 29 мая президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко в Киеве.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Вы не должны критиковать Германию в связи с «Северным потоком — 2», поскольку Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита газа через Украину», — цитирует ТАСС Штайнмайера.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в ФРГ через Балтийское море, его протяженность составит 1224 км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров газа в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал приложить все усилия к тому, чтобы не допустить строительства «Северного потока — 2». В этом ему поможет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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