Киев, 29 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Украина начала подготовку к встрече глав государств «нормандской четверки». Об этом в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил украинский президент Пётр Порошенко.

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

Он подчеркнул, что 1 июня сотрудник администрации президента Украины поедет в Берлин обсуждать подготовку встречи в «нормандском» формате. По словам Порошенко, предварительные договоренности о попытке организовать такую встречу были достигнуты в германском Ахене на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на отсутствие президента РФ Владимира Путина на встрече в Ахене, Украина попыталась представить ее как переговоры в «нормандском формате».

Согласно словам Порошенко, на переговорах якобы должен был решиться вопрос о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Добавим, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не рассматривают встречу в Ахене как переговоры в «нормандском формате».

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